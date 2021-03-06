ABD'de feci koronavirüs bilançosu! Vaka sayısı 522 bin 872'ye çıktı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 585 artarak 522 bin 872'ye çıktı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği Johns Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 67 bin 382 artarak 28 milyon 895 bin 694'e yükseldi.

Ülkede salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 2585 artarak 522 bin 872'ye ulaştı.

En fazla vaka ve ölüm California'da

California, 3 milyon 592 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 688 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 936 binden fazla vakayla Florida izliyor.

ABD genelinde Kovid-19 kaynaklı 53 bin 834 can kaybıyla da önde giden California'yı 48 bin 153 ile New York ve 45 bin 47 ile Texas takip ediyor.

Salgında vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'nin ardından 11 milyon 192 binden fazla vakayla Hindistan ve 10 milyon 769 bini aşkın vakayla Brezilya geliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı Hindistan'da 157 binin, Brezilya'da da 262 binin üzerinde seyrediyor.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ülke genelinde yapılan toplam aşı sayısının 85 milyon 8 bini geçtiğini duyurdu.

CDC'nin güncellenen verilerine göre, ABD'de 55 milyon 547 binden fazla kişiye ilk doz, 28 milyon 701 bini aşkın kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.