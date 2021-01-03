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Dünya ABD'de feci kaza! Çok sayıda ölü var
Dünya

ABD'de feci kaza! Çok sayıda ölü var

ABD'nin California eyaletinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-01-03 12:28:00 -
ABD'de feci kaza! Çok sayıda ölü var

Yetkililer, 1 Ocak Cuma günü California eyaletine bağlı Fresno kentinde karşı yönden gelen iki aracın kafa kafaya çarpıştığını duyurdu. Kazada, araçlardaki, 7'si çocuk toplam 9 kişi yaşamını yitirdi.

Fresno polisi, kazanın Avenal Daniel Luna isimli şoförün kullandığı aracın kontrolü kaybetmesi ve karşı şeride geçmesi sonucu meydana geldiğini açıkladı.

Kazanın ardından her iki araç da alev alırken, Luna'nın çarpığı araçtan 7'si çocuk 8 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

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