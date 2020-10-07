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Dünya ABD’de FBI muhbirliğini reddeden üç Müslüman, Yüksek Mahkeme'ye gitti
Dünya

ABD’de FBI muhbirliğini reddeden üç Müslüman, Yüksek Mahkeme'ye gitti

ABD'de yaşayan üç Müslüman adam, FBI adına muhbir olmayı kabul etmedikleri için maruz kaldıkları haksızlıkları Yüksek Mahkeme'ye taşıdı.

Yeniakit Publisher
2020-10-07 23:37:00 -
ABD’de FBI muhbirliğini reddeden üç Müslüman, Yüksek Mahkeme'ye gitti

Kendilerine yapılan teklifi geri çevirdikleri için yıllarca "uçuşu yasaklı kişiler" listesinde yer aldıklarını ve dinleri nedeniyle hedef alındıklarını ifade eden ABD'de yaşayan üç Müslüman adam, olayda adı geçen ajanların yargılanmasını istedi.

Mahkemede konuşan New Yorklu Avukat Ramzi Kassem, "Federal ajanlar müvekkillerimi, inançlarının yasakladığı bir şekilde, masum dindaşları hakkında casusluk yapmayı reddettikleri için uçuşu yasak kişiler listesine koydu. Müvekkillerim kıymetli yıllarını sevdiklerini göremeden geçirdi, iş ve eğitim fırsatlarından da mahrum kaldı" diye konuştu.

Washington Post'un hazırladığı habere göre Muhammed Tanvir, Jameel Algibhah ve Naveed Shinwari, Dini Özgürlüklerin Restorasyonu Yasası (RFRA) gereğince yetkililer aleyhinde dava açtı.

Davacıların yurtdışında doğduğu, içlerinden ikisinin ABD yasalarına göre daimi oturma iznine sahip olduğu, birinin de Amerikan vatandaşı olduğu belirtildi.

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