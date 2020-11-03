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Ekonomi ABD'de fabrika siparişleri eylülde arttı
Ekonomi

ABD'de fabrika siparişleri eylülde arttı

Ülkede fabrika siparişleri, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,1 artarak 475 milyar dolara yükseldi - Beş ay art arda artış gösteren fabrika siparişlerinin söz konusu dönemde yüzde 1 artması bekleniyordu

Yeniakit Publisher
2020-11-03 18:45:19 -
ABD'de fabrika siparişleri eylülde arttı

WASHINGTON (AA) - ABD'de fabrika siparişleri, eylülde yüzde 1,1 artışla 475 milyar dolara çıkarak piyasa beklentisinin biraz üzerinde yükseliş gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, eylül ayına ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede fabrika siparişleri, eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,1 artarak 475 milyar dolara ulaştı.

Beş ay art arda artış kaydeden veriye ilişkin piyasa beklentisi, fabrika siparişlerinin yüzde 1 artması yönündeydi.

Bu dönemde dayanıklı mal siparişleri yüzde 1,9 artışla 237,4 milyar dolara yükselirken, dayanıksız mallara yönelik siparişler yüzde 0,3 artarak 237,6 milyar dolara çıktı.

Ağustos ayına ait fabrika siparişlerindeki artış ise yüzde 0,7'den yüzde 0,6'ya revize edildi.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yardımlarının azalmasıyla tüketici harcamalarından beklenen yavaşlamanın fabrika siparişlerindeki artışı sınırlandırabileceğini belirtiyor.

Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.

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