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Aktüel ABD'de eyaletler farklı zaman ve şekillerde okulları açacak
Aktüel

ABD'de eyaletler farklı zaman ve şekillerde okulları açacak

Başkent Washington DC ve 5 eyalet, okulların kapalı kalmasına ve 2020-2021 güz döneminin uzaktan eğitimle devam edilmesine kadar verdi - Iowa, Montana, Arkansas, Texas ve Florida eyaletlerinde ise örgün eğitime geçilmesine karar verildi - Virginia, Kuzey Carolina ve Delaware eyaletleri "hibrit" olarak tanımlanan yarı zamanlı örgün ve uzaktan eğitime başlayacak

Yeniakit Publisher
2020-09-01 19:51:58 -
ABD'de eyaletler farklı zaman ve şekillerde okulları açacak

WASHINGTON (AA) - ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılmaya devam ederken, eyaletlerde okullar farklı zaman ve şekillerde eğitime başlayacak.

Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdüren ABD'de salgın, eğitimi de etkisi altına aldı.

ABD'nin 50 eyaleti ve ülkeye bağlı topraklarda okulların açılması konusunda ortak bir karar söz konusu olmayacak.

Başkent Washington DC ve 5 eyalet, okulların kapalı kalmasına ve 2020-2021 güz döneminin uzaktan eğitimle devam edilmesine kadar verdi.

Iowa, Montana, Arkansas, Texas ve Florida eyaletlerinde ise örgün eğitime geçilmesi kararlaştırıldı.

Texas eyaletinde ilk 4 hafta örgün eğitim yapılacak, sonrasında eyaletin kararına göre devam edilecek.

Arkansas eyaletinde ise okullar 26 Ağustos'ta başladı.

Diğer taraftan Virginia, Kuzey Carolina ve Delaware eyaletleri de "hibrit" olarak tanımlanan yarı zamanlı örgün ve uzaktan eğitimle okulları açmaya kadar verdi.

Ülkenin geri kalanında ise okulların açılması ilçe merkezlerinin kararlarına bağlı olacak.

Daha önce eylülün ilk iki haftası içinde okulları kısmen de olsa açmayı planlayan New York'un da aralarında bulunduğu birçok eyalet, örgün eğitim planlarını ertelediğini duyurdu.


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