ABD'de evin üstüne uçak düştü! Ölüler var
ABD, Mississippi'de küçük uçağın bir evin çatısına düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
ABD basınındaki habere göre, yetkililer, yerel saatle 11.20 civarında, Mississippi, Hattiesburg'da küçük bir sivil uçağın, evin üstüne düştüğünü açıkladı.
Hattiesburg polisi, kazada 4 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Uçağın düşme sebebi henüz bilinmezken, ABD Federal Havacılık İdaresi ve Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu'nun, olayla ilgili inceleme başlatacağı bildirildi.