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ABD'de evin üstüne uçak düştü! Ölüler var
Dünya ABD'de evin üstüne uçak düştü! Ölüler var
Dünya

ABD'de evin üstüne uçak düştü! Ölüler var

ABD, Mississippi'de küçük uçağın bir evin çatısına düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-05-05 16:34:00 -
ABD'de evin üstüne uçak düştü! Ölüler var

ABD basınındaki habere göre, yetkililer, yerel saatle 11.20 civarında, Mississippi, Hattiesburg'da küçük bir sivil uçağın, evin üstüne düştüğünü açıkladı.

Hattiesburg polisi, kazada 4 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Uçağın düşme sebebi henüz bilinmezken, ABD Federal Havacılık İdaresi ve Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu'nun, olayla ilgili inceleme başlatacağı bildirildi.

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