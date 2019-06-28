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ABD'de evin üstüne uçak düştü! 2 ölü 1 yaralı

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde, tek motorlu sivil uçağın, bir evin üstüne düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişiyse yaralandı.

28 Haziran 2019 Cuma 15:16
ABD'de evin üstüne uçak düştü! 2 ölü 1 yaralı

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde, küçük uçağın bir evin üstüne düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Eyalet polisinden yapılan açıklamada, tek motorlu sivil bir uçağın, Hope Mills bölgesinde bir evin üstüne düşmesi sonucu pilotun ve evdeki bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve ağır yaralanan evdeki diğer bir kişinin de hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Olay yerinde güvenlik önlemleri alan polis, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Evin, Fayetteville Bölgesel Havaalanı'nın yaklaşık 8 kilometre güneybatısında olduğu bilgisi paylaşıldı.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 15:16
  1. ABD
  2. Kuzey Carolina
  3. Hope Mills
  4. Fayetteville Bölgesel Havaalanı
  5. uçak kazası

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