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Dünya ABD’de etkili olan fırtına nedeniyle 3 kişi öldü
Dünya

ABD’de etkili olan fırtına nedeniyle 3 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2023-06-16 17:20:00 -
ABD’de etkili olan fırtına nedeniyle 3 kişi öldü

ABD'nin Teksas eyaletinin Panhandle kasabasında meydana gelen fırtınada 3 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

ABD'nin Teksas eyaletinin Panhandle kasabasında meydana gelen fırtınada 3 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Teksas Valisi Greg Abbott, fırtınalar nedeniyle eyalette "acil durum" ilan ettiğini duyurdu.

Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), fırtınanın kasabayı dün yerel saatle 17.00 sularında etkisi altına aldığını açıkladı.

Perryton İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, fırtınada 3 kişinin öldüğü bildirildi.

Yetkililer, fırtınadan dolayı 2 kişinin hala kayıp olduğunu belirtti.
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Ochiltree ilçesinde 50 ila 100 kişinin hastanede tedavi gördüğü, 10 kişinin durumunun kritik olduğu bilgisi verildi. (İLKHA)

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