  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel ABD'de etkili olan Delta Kasırgası'nın yol açtığı yangınlarda 2 kişi öldü
Aktüel

ABD'de etkili olan Delta Kasırgası'nın yol açtığı yangınlarda 2 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-10-12 11:27:59 -
ABD'de etkili olan Delta Kasırgası'nın yol açtığı yangınlarda 2 kişi öldü

NEW ORLEANS (AA) - ABD'nin Louisiana eyaletinde etkili olan Delta Kasırgası'nın yol açtığı yangınlarda 2 kişi yaşamını yitirdi.

Yetkililer, Louisiana'da şiddetli fırtınanın etkisiyle bazı bölgelerde yangın çıktığını bildirdi. Yangınlarda biri 70, diğeri 86 yaşında 2 kişi hayatını kaybetti.

Louisiana eyaleti ve çevresinde cumartesi günü 500 bin civarında ev ve iş yerinde elektrik kesintisine sebep olan kasırganın, bölgede etkisini azaltarak ülkenin güneydoğu eyaletlerini tehdit etmeye başladığı açıklanmıştı.

İlk olarak çarşamba günü Meksika'nın Yucatan bölgesini vuran ve ardından ABD'nin güney kıyısındaki Louisiana eyaletini etkisi altına alan Delta Kasırgası, bu yıl ABD'de karaya ulaşan 5'inci kasırga olma özelliğini taşıyor.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
TELE1'de Süleyman Şah ile ilgili tepki çeken ifadeler! Böyle alay ettiler
Gündem

TELE1'de Süleyman Şah ile ilgili tepki çeken ifadeler! Böyle alay ettiler

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) reklam verdiği TELE1'de, Süleyman Şah ile ilgili küstah sözler sarf edildi.

Uzman isimden dikkat çeken SİHA açıklaması: Yakında başlayacak
Teknoloji

Uzman isimden dikkat çeken SİHA açıklaması: Yakında başlayacak

TÜBİTAK SAGE Enstitü Müdürü Gürcan Okumuş, "Her ülke bu yeteneği kazandıktan sonra bakacağız ki SİHA'lardan yere değil, SİHA'lar arası ayrı ..
Yok artık! PKK'nın yaktığı ormanları devlete yükledi
Medya

Yok artık! PKK'nın yaktığı ormanları devlete yükledi

ABD merkezli FOX TV'nin sunucusu Selçuk Tepeli, PKK'nın yaktığı orman yangınlarını devlete yükledi. Devletin ormanları rant için yaktığı şek..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay