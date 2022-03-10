ABD'de enflasyon rakamları açıklandı

ABD'de enflasyonda yükseliş ivmesi Şubat'ta da sürdü. ABD'de Şubat ayında tüketici fiyat endeksi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9 arttı. Ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 7,5 olarak kaydedilmişti.

Aylık bazda bakıldığında enflasyon yüzde 0,8 ile beklentilere paralel gerçekleşti.

Çekirdek enflasyon göstergelerinde de sürpriz yaşanmadı. Buna göre, gıda ve enerji hariç tüketici fiyat endeksi aylık bazda yüzde 0,5; yıllık bazda da yüzde 6,4 yükseldi.

Veriler ABD'de akaryakıt fiyatlarındaki rekor seviyelerden önce açıklanan son enflasyon verisi olarak kaydedildi. Daha önce Şubat ayında enflasyonun zirve yapacağı öngörülürken, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın devam etmesiyle fiyatların yükseleceği beklentisi önümüzdeki dönemde enflasyonun artmaya devam edeceği yönündeki öngörüleri destekledi.