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Dünya ABD'de enerji krizi! Milyonlarca ev ve iş yeri elektriksiz kaldı
Dünya

ABD'de enerji krizi! Milyonlarca ev ve iş yeri elektriksiz kaldı

ABD'nin Teksas eyaletinde etkili olan kötü hava koşulları nedeniyle milyonlarca ev ve iş yeri elektriksiz kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-15 23:13:00 -
ABD'de enerji krizi! Milyonlarca ev ve iş yeri elektriksiz kaldı

ABD'nin Teksas eyaletinde etkili olan kötü hava koşulları nedeniyle milyonlarca ev ve iş yeri elektriksiz kaldı.

Ülkenin batısındaki Oregon eyaletinden güney doğusundaki Teksas'a kadar görülen sert kış şartları hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

PowerOutage sitesinin verilerine göre, Teksas'ta pazartesi itibarıyla 2,7 milyonu aşkın elektrik kesintisi bildirimi kaydedildi.

Eyaletteki elektrik akışını yöneten Texas Elektrik Güvenilirlik Konseyi (ERCOT), acil durum koşullarına girildiğini ve dönüşümlü kesintiler başlatıldığını duyurdu.

ERCOT'dan yapılan açıklamada, kötü hava koşullarının birçok üretim biriminin kullanılamaz hale gelmesine neden olduğu bildirildi.

Öte yandan, elektrik üretimindeki kesinti yüksek talep ile birleşince Teksas'da spot elektriğin megavat saat başına fiyatı 9 bin doların üzerini gördü. Spot elektrik fiyatı cuma gününe kıyasla yaklaşık yüzde 3,5 arttı.

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