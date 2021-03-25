ABD'de eğlence parklarına 'bağırma yasağı'

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen sektörlerden biri olan eğlence alanında, ABD’den oldukça konuşulan bir adım geldi. Salgın nedeniyle kapalı olan tema parklarında, lunapark hız treni gibi çığlık atılan araçlarda koronavirüsün yayılmasını önlemek için bağırma yasağı getirildi. Tema parklarının yeniden açılmasına dair yapılan düzenlemelerde Kaliforniya Gezi ve Parklar Derneği ‘bağırmayı ve derin nefes almayı sınırlandırma’ maddesini eklettirdi.

Tema parklarda bağırma yasağı

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık bir yıldır kapalı olan tema parklarında, özellikle hız treni gibi topluca kullanılan araçlarda getirilen 'bağırma yasağı' kafa karıştırdı. CAPA tarafından yayınlanan yeniden açılma kriterlerinde yer alan "Aktivitelerin Kısıtlanması" maddesindeki 'bağırmayı ve derin nefes almayı' sınırlandırma açıklaması, özellikle hız trenlerinde bağırma yasağı olarak basında yer aldı.

Sosyal medyada viral oldu

CAPA, sosyal medyadan böyle bir yasak getirmediğini belirtse de bağırma aktivitesinin sınırlandırılmasının nasıl olacağı konusunda eleştirilerin hedefi oldu.

CAPA'nın hazırladığı, tema parklarının yeniden açılması kriterlerinde getirdikleri bu ilginç sınırlandırma hakkında yasak olmadığını açıklamasına rağmen ziyaretçilerin hız treni gibi eğlence araçlarında bağırmayı nasıl sınırlandıracakları konusu sosyal medyada viral oldu.

1 Nisan'da açılıyor

CAPA'nın üyeleri arasında dünyaca ünlü Disneyland, Six Flags ve Legoland tema parkları bulunuyor. Öte yandan, Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, Kaliforniya eyaletinde bulunan tema parklarının 1 Nisan'dan itibaren açılacağını duyurdu.