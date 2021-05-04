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Dünya ABD'de düzen satılık senatörlerle işliyor
Dünya

ABD'de düzen satılık senatörlerle işliyor

FETÖ terör örgütü üyesi Enes Kanter, Türkiye karşıtlığıyla bilinen ABD'li Senatör Ed Markey'i satın aldı. Senatör seçim kampanyasına bağıştan bulunan Kanter'i resmen yaladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 00:59:00 -
ABD'de düzen satılık senatörlerle işliyor

ABD’de bir grup Demokrat Partili Senatör, Türkiye’ye karşı yaptırım uygulanması çağrısında bulunan bir tasarıyı Senato’ya sunmuştu.

Tasarıda imzası bulunan senatörlerden Ed Markey, yine Türkiye düşmanlığına soyundu ve FETÖ'cü Enes Kanter'i ağırladı.

Terörist Kanter ile görüştü

Türk yetkililere yaptırım uygulanmasını talep eden yasa tasarısını sunan ABD'li senatör, görüşmeyi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

FETÖ'cü Kanter'in Türkiye'ye karşı konuşma cesareti gösterdiğini öne süren Markey, örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğluyla birlikte olmaktan gurur duyduğunu söyledi.

"Kanter'le olmaktan gurur duyuyorum"

Markey, Türkiye karşıtı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Enes Kanter'in Türkiye hükümeti tarafından gerçekleştirilen ihlallere karşı konuşma cesaretinden hep ilham alıyorum. 2021 'Türkiye İnsan Haklarını Geliştirme Yasasını' yeniden yürürlüğe koymak için bugün onunla birlikte olmaktan gurur duyuyoruz."

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