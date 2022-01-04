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Dünya ABD'de durum berbat! Bir günde 1 milyondan fazla koronavirüs vakası!
Dünya

ABD'de durum berbat! Bir günde 1 milyondan fazla koronavirüs vakası!

Amerika Birleşik Devletleri'nde koronavirüs vakaları bir gün içinde 1 milyonu aşarak yeni bir rekor kırdı. Bu salgının başından bu yana bir ülkede tespit edilen en yüksek günlük vaka oldu.

Yeniakit Publisher
2022-01-04 10:31:00 -
ABD'de durum berbat! Bir günde 1 milyondan fazla koronavirüs vakası!

ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan alınan verilere göre, ülke genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aşarken, hastaneye kaldırılanların sayısı son dört ayda ilk kez 103 bini aştı.

Önceki günün rekor yatış oranı ise 591 bin kişi civarındaydı.

Bu salgının başından bu yana bir ülkede tespit edilen en yüksek günlük vaka oldu.

Pazartesi günü, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer-BioNTech'in yeni koronavirüse karşı 12-15 yaşındakiler için acil kullanım izni (EUA) çıkardığını duyurmuştu.

Bloomberg'in haberine göre, son bir haftalık süre içinde ise, artan Omicron vakaları nedeniyle günlük ortalama sayısı yaklaşık 320 bine ulaşan 2.14 milyon yeni koronavirüs enfeksiyonu bildirildi.

Omicron varyantı, semptomları daha hafif olsa da bulaşıcılık düzeyi en yüksek koronavirüs varyantı olarak kabul ediliyor.

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Yorumlar

işin aslı...

Şaibeli bir seçim ile iktidarı ele geçiren Küresel Şeytani Çete'nin kuklası titrek Biden ve pimpirikli yoldaşlarının; maske üstüne maske, mesafe üstüne mesafe (sosyal uzaklaşma) ve aşı müptelalığı, demek ki işe yaramamış. Ama bu; dün dediğini bugün değiştiren bilime ihanet, Bill'in adamlarına hakarettir.
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cuma aktaş

ee pekı sözde aşı ne ış yaptı
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