  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi ABD'de dış ticaret açığı eylülde yüzde 4,7 azaldı
Ekonomi

ABD'de dış ticaret açığı eylülde yüzde 4,7 azaldı

Ülkenin dış ticaret açığı, eylülde bir önceki aya göre yüzde 4,7 azalarak 63,9 milyar dolara düştü - Söz konusu dönemde dış ticaret açığına ilişkin piyasa beklentisi, 63,8 milyar dolar olması yönündeydi - ABD'nin bu dönemde ihracatı yüzde 2,6 artışla 176,4 milyara dolara yükselirken, ithalatı yüzde 0,5 artarak 240,2 milyar dolara çıktı

Yeniakit Publisher
2020-11-04 17:24:40 -
ABD'de dış ticaret açığı eylülde yüzde 4,7 azaldı

WASHINGTON (AA) - ABD'de dış ticaret açığı, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 4,7 azalarak 63,9 milyar dolara geriledi ve piyasa beklentileriyle neredeyse paralel bir seyir izledi.

ABD Ticaret Bakanlığı, eylül ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 4,7 azalarak 63,9 milyar dolar oldu.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığına ilişkin piyasa beklentisi, 63,8 milyar dolar olması yönündeydi.

Ağustos ayına ait dış ticaret açığı verisi ise 67,1 milyar dolardan 67 milyar dolara revize edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ABD'nin ihracat ve ithalatına etkili olmaya devam ederken, eylül ayı verileri salgın nedeniyle yılbaşında yaşanan keskin düşüşlerin ardından toparlanma eğiliminin devam ettiğini gösterdi.

Ülkenin ihracatı, eylülde bir önceki aya göre yüzde 2,6 artarak 176,4 milyar dolara yükseldi. İthalatı da aynı dönemde yüzde 0,5 artarak 240,2 milyar dolara çıktı.


- Ticaret açığı Çin ile azaldı, AB ile arttı

ABD'nin ocak ayında birinci faz ticaret anlaşması imzaladığı ancak ikili ilişkilerdeki gerilimin sürdüğü Çin ile arasındaki ticaret açığı, eylülde düşüş gösterdi.

Ülkenin Çin ile olan ticaret açığı, eylülde bir önceki aya göre yüzde 7,9 azalarak 24,3 milyar dolara indi. ABD'nin Çin'e ihracatı bu dönemde 12 milyar dolar olurken, ülkeden yapılan ithalat 36,4 milyar dolar olarak kaydedildi.

Aynı dönemde ABD'nin Avrupa Birliği (AB) ile olan ticaret açığı ise aylık yüzde 10,2 artarak 17,3 milyar dolara çıktı. ABD'nin AB'ye ihracatı 19,6 milyar dolar olarak hesaplanırken, bölgeden yaptığı ithalat 36,9 milyar dolar oldu.

Bu dönemde ABD'nin dış ticaret açığı verdiği diğer ülkeler arasında Meksika (10,7 milyar dolar), Japonya (5,6 milyar dolar), Almanya (5,6 milyar dolar), İtalya (2,7 milyar dolar), Tayvan (2,7 milyar dolar), Hindistan (2,7 milyar dolar), Güney Kore (2,2 milyar dolar), Kanada (1,4 milyon dolar) ve Fransa (1,1 milyar dolar) yer aldı.

Analistler, ABD'nin ihracatındaki artışın Kovid-19 vakalarındaki artışla özellikle Avrupa'da yeniden gündeme gelen tedbirlerin etkisiyle sınırlanabileceğini belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Halkın tokadını yedikçe yiyorlar! Skandal dizi için apar topar final kararı
Medya

Halkın tokadını yedikçe yiyorlar! Skandal dizi için apar topar final kararı

Televizyon ekranlarını dizi çöplüğüne çeviren laikçi yaşam tarzının yansıması olan sözde aşk dizileri halktan ilgi görmeyince teker teker fi..
AFAD duyurdu! Ege'de şiddetli deprem
Gündem

AFAD duyurdu! Ege'de şiddetli deprem

Aydın Kuşadası açıklarında meydana gelen Riçhter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğündeki deprem endişe meydana getirdi.
ABD'deki tarihi Başkanlık seçiminde sandıkların çoğu açıldı
Dünya

ABD'deki tarihi Başkanlık seçiminde sandıkların çoğu açıldı

ABD Başkanı Donald Trump ve Demokrat Aday Joe Biden'ın yarıştığı ABD Başkanlık seçiminde ilk sonuçlar gelmeye başladı. ABD'de çoğu posta yol..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay