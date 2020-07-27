ABD'de dikkat çeken görüntü

ABD'nin Kentucky eyaletinin Louisville şehrinde siyah bir milis grubun üyeleri, Mart ayında evine giren polisler tarafından öldürülen 'Breonna Taylor için adalet' istedi. Gösteriye katılanların yarı otomatik silahlar taşıyor olmaları dikkat çekti.

Yarı otomatik silahlar ve siyah paramiliter kıyafetlerle bir araya gelen NFAC milis grubunun üyesi olan göstericiler, genç kadının ölümünün araştırılması ve sürecin şeffaflaştırılması çağrısı yaptı. Grubun lideri John "Grandmaster Jay" Johnson, "Bize ne yaptığınızı söylemezseniz, hiçbir şey yapmıyor olduğunuzu düşüneceğiz" ifadelerini kullandı.

Polis, NFAC mensubu göstericiler ile bu gruptan daha küçük bir silahlı gruptan oluşan karşıt göstericiler arasında emniyet şeridi çekti. Aynı gruptan üç kişi, yürüyüşün başında silahlardan birinin yanlışlıkla ateş alması sonucu hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis, olayın soruşturulduğunu duyurdu.

Breonna Taylor'un ölümü, George Floyd eylemlerinde adalet çağrısı yapılan polis şiddeti olayları arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz 13 Mart'ta sağlık çalışanı Breonna Taylor, Louisville'deki evinde polis tarafından düzenlenen baskında 8 kurşunla vurularak hayatını kaybetmişti. Polis, uyuşturucu operasyonu kapsamında kapıyı kırarak eve girmişti. Evde uyuşturucu maddeye rastlanmamıştı.

Olayın ardından bir polis memuru kovulurken, diğer iki polis ise idari izne çıkarılmıştı.

Olaya karışan polislerden hiçbirine yönelik adli soruşturma başlatılmadı.