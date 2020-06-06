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Aktüel

ABD'de devam eden protestolara karşı 43 binden fazla ulusal muhafız görevde

Yeniakit Publisher
2020-06-06 19:51:37 -
ABD'de devam eden protestolara karşı 43 binden fazla ulusal muhafız görevde

NEW YORK (AA) - ABD'de siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ve ülke geneline sıçrayan protestolar 12'inci gününe girerken, 34 eyalette 43 binden fazla ulusal muhafızın protestolara karşı görevlendirildiği bildirildi.

National Guard (Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Muhafızları) Twitter hesabından yapılan açıklamada, ''Bugün, 34 eyalette ve (Washington) D.C.'de 43 bin 300'den fazla ulusal muhafız, devam eden sivil kargaşaya karşı polislere yardımcı oluyor.'' ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, 37 binden fazla ulusal muhafız ve havacının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye destek verdiği belirtildi.

46 yaşındaki George Floyd'un geçen hafta pazartesi günü dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması sonucu hayatını kaybetmesi, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti ve ırkçılık tartışmalarını tekrar alevlendirmişti.

Protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke genelinde pek çok kente sıçramış, birçok eyalette ulusal muhafızlar görevlendirilmişti.

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