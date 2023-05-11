ABD'de dev şirketler borsada düşüşle açıldı! Yellen: ABD borcunun temerrüde düşmesi küresel gerilemeyi tetikleyebilir

Yellen, G7 Maliye ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı dolayısıyla bulunduğu Japonya'nın Niigata kentinde düzenlediği basın toplantısında, mayıs başında ABD Kongresi'ne, "borç limitinin ele alınmaması halinde bu kapsamdaki önlemlerin 1 Haziran'a kadar tükenebileceğini" söylediğini anımsattı.

Kendisinin ve ekonomistlerin değerlendirmesine göre, ABD'nin yükümlülüklerini yerine getirmemesinin "ekonomik ve finansal bir felakete" yol açacağını belirten Yellen, bu durumda milyonlarca Amerikalının işini kaybedebileceğini, hanehalkı gelirlerinin düşeceğini ve Amerikan işletmelerinin kredi piyasalarının kötüleştiğini göreceğini ifade etti.

Yellen, bunun hanehalklarının harcama yapmasını ve işletmelerin yatırımlarını önemli ölçüde zorlaştıracağını aktararak, "Bir temerrüt, son birkaç yıldaki kazanımlarımızı tehdit edebilir ve bizi çok daha geriye götürecek küresel bir gerilemeyi ateşleyebilir." dedi.

Yellen, temerrüdün aynı zamanda ABD'nin küresel ekonomik liderliğini baltalama riskini de beraberinde getireceğini, ülkenin ulusal güvenlik çıkarlarını savunma becerileri hakkında soru işaretleri doğuracağını kaydetti.

Borç limiti üzerinde gerilim siyasetinin de ciddi ekonomik maliyetler getirebileceğini vurgulayan Yellen, "Bunu yakın tarihten biliyoruz. 2011'de öğrendiğimiz gibi, ciddi bir temerrüt tehdidi kredi notumuzun düşmesine ve tüketici güveninin zayıflamasına yol açabilir. Faiz oranlarındaki bir artışın mortgage, otomobil kredisi ve kredi kartı ödemelerini artırdığını görebiliriz. Borç limitinin bağlayıcı olabileceği tarih civarında vadesi dolacak borçlar için faiz oranlarında şimdiden ani artışlar görüyoruz." diye konuştu.

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ABD borsaları perşembe gününe düşüşle başladı. Bilançosuyla yatırımcıları hayal kırıklığına uğratan Disney hisseleri ve bölgesel bankaları çevrelen endişeler borsalardaki düşüşün başlıca sebepleriydi.

Açılışın ardından Dow Jones Endeksi %1,14 düşüşle 33.149,22 puanda, S&P 500 Endeksi %0,61 azalışla 4.112,23 puanda ve Nasdaq Bileşik Endeksi ise %0,11 düşüşle 12.292,63 puanla işlem görüyor. 10 yıllık ABD Hazinesi tahvil getirileri ise %0,0633 düşüşle %3,367 seviyesinde değerleniyor.

Finansgundem.com’un derlediği bilgilere göre ABD borsalarının bugünkü birinci gündem maddesi Disney hisseleri. Dev medya şirketinin ikinci çeyrek bilançosunda beklentilerin altında kalması hisse senetlerinde %5’lik düşüşe sebep oldu. Şirketin uyguladığı daha yüksek fiyat politikası dijital yayın platformundaki kayıpların daralmasına yol açsa da abone artışında keskin bir düşüş gözlemlendi. Şirket ayrıca, yayın platformlarından daha fazla içeriği kaldırırken 1,5 milyar ila 1,8 milyar dolarlık düzeltme maliyetini üstleneceğini duyurdu.

Yatırımcılar Amerikan bölgesel bankaların içerisinde olduğu krizden de endişeleniyor. İflas edecek bankalar arasında olağan şüpheli olarak gösterilen PacWest Bancorp gün içerisinde yaptığı açıklamada mevduatlarının geçen hafta %9,5 düştüğünü açıkladı. PacWest hisseleri %22 değer kaybetti. Banka gerekirse 15 milyar dolarlık acil likiditeye erişimi olduğunu da açıkladı.

CNBC’nin haberine göre Certuity’nin Yatırım Birimi Eş Başkanı Dylan Kremer, “Yatırımcılar şu anda hem ekonomi gerileme ve likidite krizine hem de enflasyonda neler olduğuna odaklandı. PacWest’e ilişkin haberler ya bölgesel bankacılık krizinden ya da borç tavanı aşımı konusundaki kırılgan yatırımcı duyarlılığından kaynaklanıyor. Bu ikisinin bir bileşeni” ifadelerine yer verdi.

ABD Merkez Bankası’nın (FED) tercih ettiği enflasyon göstergeleri arasında olan ve toptan mal fiyatlarını ölçen üretici fiyat endeksi, nisan ayında sadece %0,2 arttı. Dow Jones tarafından yapılan ankete katılan ekonomistler, ÜFE'nin geçen ay %0,3 artacağını tahmin ediyor. ÜFE verileri, enflasyonun beklentilerin altında yıllık bazda %4,9 arttığını gösteren çarşamba günkü tüketici fiyat endeksi raporunu takip ediyor.

ABD Çalışma Bakanlığı perşembe günü yaptığı açıklamada, ilk işsizlik başvurularının 6 Mayıs'ta sona eren haftada 22.000 artarak 264.000'e yükseldiğini söyledi. Bu rakamlar 30 Ekim 2021'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyede.

Oanda’nın Kıdemli Borsa Analisti Ed Moya konuyla ilgili açıklamasında, “Wall Street hem ÜFE'den hem de işsizlik başvurularını sürpriz olarak karşılamadı. Tedarik zinciri normalleştikçe üretici fiyatlarının düşmeye devam etmesi bekleniyor. Artan işsizlik başvurularının işgücü piyasasının gevşediğine dair daha fazla kanıt sunuyor” dedi.