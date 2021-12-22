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Dünya ABD'de denendi! 6.2’lik depremden saniyeler önce halkı uyardılar
Dünya

ABD'de denendi! 6.2’lik depremden saniyeler önce halkı uyardılar

Deprem erken uyarı sistemi üzerinde çalışan ekip sistemi Kaliforniya depreminde başarılı bir şekilde denedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-22 16:04:00 - 2021-12-22 16:09:27
ABD'de denendi! 6.2’lik depremden saniyeler önce halkı uyardılar

6.2 büyüklüğünde bir depremle sarsılan ABD'nin Kaliforniya eyaleti tarihi bir olaya tanıklık etti. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu tarafından yönetilen bir erken uyarı sistemi depremden önce başarı ile test edildi.

Pazartesi günü 6.2'lik deprem Kaliforniya'yı sallamadan saniyeler önce, telefonlar hayati bir uyarı aldı.

Saniyeler önce mesaj gönderdi

Sistem yüz binlerce akıllı telefona depremden saniyeler önce uyarı mesajı gönderdi. Sistem ile ilgili konuşan koordinatör Robert de Groot açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'İnsanlardan, depremi hissetmeden 10 saniye öncesine kadar uyarı aldıklarına dair bazı raporlar aldık. Bu oldukça iyi bir sonu.'

En iyi simülasyonun gerçek deprem olduğunun altını çizen Robert de Groot 'Deprem bize sistemi kullanma ve insanları uyarma işini daha iyi yapmayı öğrenme şansı veriyor' dedi. Guardian'da yer alan habere göre, siper almak için birkaç saniye sunan sistem sayesinde yarım milyon telefon acil durum uyarısı aldı.

6.2 büyüklüğündeki deprem 'ShakeAlert' olarak bilinen sistemin resmi olarak batı kıyısı boyunca kullanıma sunulmasından bu yana meydana gelen en büyük deprem olarak kayıtlara geçti.

 

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