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Dünya ABD'de Demokratların 'ruhani lideri' Harry Reid hayatını kaybetti
Dünya

ABD'de Demokratların 'ruhani lideri' Harry Reid hayatını kaybetti

ABD Senatosu'nda Demokratların eski Senato çoğunluk lideri Harry Reid, pankreas kanserine yenik düşerek 82 yaşında hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-12-29 10:54:00 -
ABD'de Demokratların 'ruhani lideri' Harry Reid hayatını kaybetti

ABD senatosunun önemli isimlerinden Nevadalı Harry Reid, hayatını kaybetti. Uzun yıllardır pankreas kanseri ile mücadele eden Reid, 82 yaşında yaşamını yitirdi.

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın tartışmalı sağlık fonu Obamacare olarak bilinen sağlık yasasının imzalanmasında önemli rol üstlenen Reid için Obama da bir mesaj yayınlayarak üzüntüsünü dile getirdi.

Eski Başkan Obama mesajında, "Senatoda büyük bir liderdi ve bana da çok cömert davrandı. Desteği ve cesaretlendirmesi olmasaydı başkan olamazdım" ifadelerini kullandı.

Harry Reid'in hayatını kaybetmesinin ardından eşi Lenava Reid de eşi ile gurur duyduğunu ve geride bıraktıklarına sahip çıkacaklarını dile getirdi.

İlk olarak 1982 yılında Temsilciler Meclisi'ne seçilen Reid, 1986 yılında Nevadalı seçmenlerin oyları ile Senato'ya girdi.

Reid, 2007'den 2015'e kadar Senato Çoğunluk Lideri olarak görev yaptı.

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