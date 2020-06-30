  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

ABD'de Demokrat başkan adayı Joe Biden, pandemi döneminde seçim mitingleri yapmayacak

Yeniakit Publisher
2020-06-30 23:47:06 -
ABD'de Demokrat başkan adayı Joe Biden, pandemi döneminde seçim mitingleri yapmayacak

NEW YORK (AA) - ABD'de başkanlık için yarışan Demokrat aday Joe Biden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında seçim mitingleri yapmayacağını açıkladı.

Eski ABD Başkan Yardımcısı Biden, gazetecilere yaptığı açıklamada, virüsün yayılma riskine karşı pandemi döneminde mitingler düzenlemeyeceğini söyledi. Biden, ''Bu benim için modern tarihin en sıra dışı seçim kampanyası, sadece kendim için değil ülke için doktorların tavsiyelerini dinleyeceğim ve seçim mitingleri yapmayacağım.'' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ise uyarılara rağmen salgın sırasında ilk mitingini 20 Haziran'da Oklahoma eyaletinde düzenlemişti. Miting hazırlıkları sırasında ve tartışmalı miting sonrası eyalette, mitingi izleyen gazeteciler ve Trump'ın seçim kampanyasında çalışanlar arasında koronavirüse yakalananlar olmuştu.

Trump, son yapılan anketlerde Demokrat rakibi Biden'ın gerisinde kalıyor.

3 Kasım 2020'de yapılacak seçimi kazanacak isim, 20 Ocak 2021'de Beyaz Saray'da başkanlık koltuğuna oturacak.

Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı