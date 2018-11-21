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ABD'de dayanıklı tüketim malı siparişleri sert düştü

Ülkede dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, ekimde önceki aya kıyasla yüzde 4,4 azalarak 248,5 milyar dolara düştü - Son 7 ayın beşinde gerileme kaydeden siparişlerin yüzde 2,6 azalması bekleniyordu

21 Kasım 2018 Çarşamba 16:56
ABD'de dayanıklı tüketim malı siparişleri sert düştü

WASHINGTON (AA) - ABD'de dayanıklı tüketim malı siparişleri, ekimde yüzde 4,4 gerileyerek beklentinin altında kaldı.

ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, ekimde önceki aya kıyasla yüzde 4,4 azalarak 248,5 milyar dolara düştü. Son 7 ayın beşinde gerileme kaydeden siparişlerin yüzde 2,6 azalması bekleniyordu.

Siparişlerin ekimde sert düşmesinde, ulaşım kaleminde yer alan ticari uçaklara yönelik talebin yüzde 21,4 ve savunma kalemindeki askeri uçaklara yönelik talebin yüzde 59 gerilemesi etkili oldu.

Ulaşım kalemi haricindeki siparişlerin ise yüzde 0,1 yükseldiği bildirildi.

Bu arada, eylül ayına ait dayanıklı tüketim malı siparişlerindeki değişim yüzde 0,8 artıştan yüzde 0,1 düşüşe revize edildi.

Ömrü en az 3 yılı bulan ürünlerden oluşan dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler gelecekteki sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 16:56
  1. ABD dayanıklı tüketim malı siparişleri

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