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ABD'de dayanıklı tüketim malı siparişleri beklentiyi karşılamadı

Ülkede dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, kasımda önceki aya kıyasla yüzde 0,8 artarak 250,8 milyar dolara çıktı

21 Aralık 2018 Cuma 17:17
ABD'de dayanıklı tüketim malı siparişleri beklentiyi karşılamadı

WASHINGTON (AA) - ABD'de dayanıklı tüketim malı siparişleri, kasımda yüzde 0,8 artmasına karşın beklentiyi karşılamadı.

ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, kasımda önceki aya kıyasla yüzde 0,8 artarak 250,8 milyar dolara çıktı. Piyasaların beklentisi siparişlerin yüzde 1,6 artacağı yönündeydi.

Siparişlerin kasımda yükselmesinde ulaşım kaleminde yer alan ticari uçaklara yönelik talebin yüzde yüzde 2,9 yükselmesi etkili oldu. Ulaşım kalemi haricindeki siparişlerin ise yüzde 0,3 gerilediği bildirildi.
Bu arada, ekim ayına ait dayanıklı tüketim malı siparişlerindeki düşüş yüzde 4,4’ten yüzde 4,3’e revize edildi.

Ömrü en az 3 yılı bulan ürünlerden oluşan dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler gelecekteki sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 17:17
  1. ABD dayanıklı tüketim malı siparişleri

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