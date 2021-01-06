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Dünya ABD'de darbe mi oluyor? Sokağa çıkma yasağı ilan edildi!
Dünya

ABD'de darbe mi oluyor? Sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Seçimi biz kazandık" ifadelerinin ardından Trump yanlılarının Kongre binasına girmesi ile yaşanan karışıklık sonra Washington'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-06 23:22:00 - 2021-01-06 23:23:08
ABD'de darbe mi oluyor? Sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Washington D.C. Belediye Başkanı, akşam 18.00'den sabah 06.00'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

Kongre binası karıştı

ABD'nin başkenti Washington'da Donald Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocu, polis barikatını aşarak Kongre binasına girmişti. Trump ise destekçilerine Twitter üzerinden "Kongre polisini ve güvenlik güçlerini destekleyin. Onlar gerçekten ülkemizin tarafında. Barışçıl kalın!" çağrısı yapmıştı. Kongre polisi ise Temsilciler Meclisi'ndeki vekillere koltuklarının altındaki gaz maskelerini hazır bulundurmalarını istemişti.

Arizona'da senato oturumu ertenledi

Kongre binasına girmek isteyen Trump yanlıları polisin biber gazı müdahalesi ile karşılaştı. Öte yandan Arizona'daki seçim sonuçlarına itirazı değerlendiren Senato, olaylar nedeniyle oturuma ara verdi.

Trum, '6 Ocak'ta görürsünüz' demişti

ABD Başkanı Donald Trump önceki hafta paylaştığı bir Teet mesajında, '6 Ocak'ta görürsünüz' ifadelerini kullanmış ve bu mesaj bazı ABD haber kaynaklarında 'darbe iması' olarak değerlendirilmişti.

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