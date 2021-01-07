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Dünya ABD'de darbe girişimi bastırıldı
Dünya

ABD'de darbe girişimi bastırıldı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Kongresinin Başkan Donald Trump'ın destekçileri tarafından baskına uğramasının ardından polis, binanın güvenliğinin sağlandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-07 03:02:00 -
ABD'de darbe girişimi bastırıldı

ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılan başkanlık seçimlerin sonuçlarının resmileştirileceği ve Joe Biden'ın başkanlığının tescil edileceği Kongre oturumunun düzenlendiği sırada binayı basan Trump destekçileri Kongreden ve çevresinden uzaklaştırıldı.

ABD Kongresinin güvenliğinden sorumlu polis, yaklaşık 4 saat sonra yerel saat ile 17: 40 civarında binanın güvenliğinin sağlandığını açıkladı.Baskın nedeniyle askıya alınan Kongre oturumunun tekrar başlayıp başlamayacağı ise henüz kesinleşmedi.

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