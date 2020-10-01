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Dünya ABD'de cenaze evine silahlı saldırı
Dünya

ABD'de cenaze evine silahlı saldırı

ABD'de bir cenaze evine yapılan silahlı saldırıda 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 00:24:00 - 2020-10-01 00:24:43
ABD'de cenaze evine silahlı saldırı

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bir cenaze evine silahlı saldırı düzenlendi.

Wisconsin eyaletine bağlı Milwaukee kentinde gerçekleşen saldırıda 7 kişinin yaralandığı açıklandı.

Onlarca kişi vardı

Yerel televizyon kanallarının bildirdiğine göre, silahlı saldırı öğle saatlerinde Serenity Cenaze Evinde onlarca kişinin bulunduğu bir ortamda yapıldı.

7 kişi vuruldu

Yetkililer, saldırıya ilişkin açıklamada bulundu ve bu saldırıda yaşları 24 ile 48 arasında kadın ve erkeklerden oluşan 7 kişinin vurulduğunu bildirdi.

Yaralıların en yakın hastanelere kaldırıldıkları ifade edildi.

Belediye Başkanı duyurdu: Bir araçtan yapıldı

Milwaukee Belediye Başkanı Tom Barrett de yerel kanallara konu ile ilgili açıklama yaptı, Barrett, açıklamasında saldırının cenaze evinin önünden geçen bir araçtan yapıldığı bilgisini verdi.

Polisin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği kaydedildi.

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