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Dünya ABD’de çatışma! 5 ölü
Dünya

ABD’de çatışma! 5 ölü

ABD'nin Colorado eyaletinde silahlı çatışmada 5 kişi öldü.

Yeniakit Publisher
2021-12-28 18:46:00 -
ABD’de çatışma! 5 ölü

ABD'nin Colorado eyaletine bağlı Denver şehrinde çıkan silahlı çatışmada 5 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Şehir merkezinde meydana gelen silahlı saldırıda, kimlik bilgileri paylaşılmayan saldırgan, farklı noktalarda açtığı ateş sonucu 4 kişiyi öldürdü, olayda biri polis 3 kişi de yaralandı.

Denver polisinin basın açıklamasında, saldırganın kent merkezinde "bir dizi şiddet olayına" karıştığı, dört farklı bölgede yaşanan çatışmanın saldırgan dahil 5 kişinin hayatına mal olduğu belirtildi.

Açıklamada, hayatını kaybedenlerden ikisinin kadın olduğu ve yaralanan bir polis memurunun ameliyata alındığı bilgisi paylaşıldı.

Yetkililer, tatil sezonunda "bu tarz bir çılgınlığın" bölge için normal olmadığını, olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

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