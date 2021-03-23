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Dünya ABD'de cari açık 12 yılın en yüksek seviyesine çıktı
Dünya

ABD'de cari açık 12 yılın en yüksek seviyesine çıktı

ABD'de cari işlemler açığı, koronavirüs salgınının etkisiyle geçen yıl yüzde 34,8 artışla 647,2 milyar dolara çıkarak 2008'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-03-23 16:21:00 -
ABD'de cari açık 12 yılın en yüksek seviyesine çıktı

ABD Ticaret Bakanlığı, 2020 yılı ekim-aralık dönemine ilişkin cari işlemler dengesi verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin cari işlemler açığı, geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 4,2 artarak 188,5 milyar dolar oldu.

Söz konusu dönemde piyasa beklentilerinin biraz altında seyreden ve 2007'nin ikinci çeyreğinden bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşan cari açık verisinin, 189,9 milyar dolar olması öngörülüyordu.

ABD'de 2020'nin üçüncü çeyreğine ait cari açık verisi de 178,5 milyar dolardan 180,9 milyar dolara revize edildi.

Ülkenin cari açığının GSYH'ye oranı ise bu dönemde yüzde 3,5 olarak hesaplandı. Bu oran, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,4 olarak kaydedilmişti.

Ülkenin cari açığı, 2020 genelinde ise yüzde 34,8 artarak 647,2 milyar dolara çıktı ve 2008'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı. Cari açığın GSYH'ye oranı, geçen yıl yüzde 3,1 oldu. Bu oran 2019'da yüzde 2,2 olarak kayıtlara geçmişti.

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