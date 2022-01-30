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Dünya ABD'de can kaybı 884 bine dayandı
Dünya

ABD'de can kaybı 884 bine dayandı

ABD'de koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1058 artarak 883 bin 939'a ulaştı.

Yeniakit Publisher
2022-01-30 17:35:00 -
ABD'de can kaybı 884 bine dayandı

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 168 bin 600 artarak 74 milyon 236 bin 114 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede 1058 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 883 bin 939'a yükseldi.

California, 8 milyon 275 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 6 milyon 201 binden fazla vakayla Texas ve 5 milyon 522 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında 79 bin 764 ile ilk sırada bulunurken Texas'ta 79 bin 267, Florida'da ise 64 bin 955 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 79,9'una en az bir doz, yüzde 67,7'sine iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 44,5'ine ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 250 milyona yakın kişiye ilk doz, 211 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 87 milyondan fazla kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.

 

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