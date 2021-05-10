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Dünya ABD'de caminin güvenlik görevlisini bıçaklamak isteyen şüpheli gözaltına alındı
Dünya

ABD'de caminin güvenlik görevlisini bıçaklamak isteyen şüpheli gözaltına alındı

ABD'de bir caminin güvenlik görevlisini bıçaklamaya çalışan şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 00:56:00 - 2021-05-10 00:57:31
ABD'de caminin güvenlik görevlisini bıçaklamak isteyen şüpheli gözaltına alındı

ABD'nin Virginia eyaletinde bir caminin güvenlik görevlisini bıçaklamaya çalışan şüpheli gözaltına alındı.

Fairfax County Polis Departmanından yapılan açıklamaya göre, 41 yaşındaki J.L. Dar Al-Hijrah camisinin güvenlik görevlisini bıçaklamaya çalıştı.

Kimsenin yaralanmadığı olaydan sonra şüpheli gözaltına alındı ve hakkında kamu düzenini bozmak, saldırı düzenlemek suçlarından dava açıldı.

Amerikan-İslami İlişkiler Konseyi, saldırı üzerine başkent Washington çevresindeki camilerin ramazanda güvenlik önlemlerini artırması çağrısında bulundu.

Açıklamada ayrıca, hiçbir toplumun dini yükümlülüklerini yerine getirirken kendini güvensiz hissetmemesi ve korkutulmaması gerektiği vurgulandı.

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