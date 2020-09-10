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Aktüel ABD'de California'nın ardından Oregon eyaletinde yangınlarla mücadele ediliyor
Aktüel

ABD'de California'nın ardından Oregon eyaletinde yangınlarla mücadele ediliyor

Yeniakit Publisher
2020-09-10 13:59:07 -
ABD'de California'nın ardından Oregon eyaletinde yangınlarla mücadele ediliyor

ANKARA (AA) - ABD'de California'nın ardından Oregon eyaletinde de yangınlarla mücadele ediliyor.

BBC'nin haberine göre, Oregon'da çıkan rekor sayıda yangınlarda 5 kasaba tahrip oldu, 3 kişi hayatını kaybetti, eyaletin bazı kesimlerinden vatandaşlar tahliye edildi.

Ulusal Yangın Enformasyon Merkezi, yangınların Oregon'un yanı sıra 9 batı eyaletini daha kasıp kavurduğunu duyurdu.

Oregon'a komşu Washington eyaletinde de bir kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Oregon Valisi Kate Brown, düzenlediği basın toplantısında "Bu, eyaletimizin tarihinde yangınlara bağlı en büyük insan yaşamı ve mülk kaybı olabilir." ifadesini kullandı.

ABD'nin California eyaletinde de yüzlerce noktada devam eden yangınları kontrol altına almak için 14 binden fazla itfaiyeci mücadele ediyor.

Eyalet genelinde 15 Ağustos'tan bu yana düşen 13 binden fazla yıldırım 900'den fazla yangına neden olurken, yangınlarda 8 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 300'den fazla yapı zarar gördü.

- Trump California'daki yangınları "büyük afet" ilan etmişti

ABD Başkanı Donald Trump, California'da devam eden yangınlar için "büyük afet" ilan ederek federal yardıma onay vermişti.

California Valisi Gavin Newsom da Trump'ın afet ilanının, eyalette yangınlardan etkilenen kişilere kriz danışmanlığı, barınacak yer ve diğer sosyal hizmetler konusunda yardım edeceğini söylemişti.

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