SON DAKİKA
Dünya ABD'de buz hokeyi maçında dehşet: 1 ölü, 4 yaralı!
Dünya

ABD'de buz hokeyi maçında dehşet: 1 ölü, 4 yaralı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi
ABD’de buz hokeyi maçında dehşet: 1 ölü, 4 yaralı!

ABD’nin Rhode Island eyaletinde iki okul takımı arasında oynanan buz hokeyi maçı kana bulandı. Buz pistine giren saldırganın ateş açması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Saldırgan polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Rhode Island eyaletine bağlı Pawtucket kenti, spor müsabakası sırasında yaşanan silahlı saldırıyla sarsıldı. Dennis M Lynch Arena adlı buz pistinde yerel iki okulun erkek takımları karşı karşıya gelirken, silah sesleri bir anda tribünlerdeki yankılandı.

ARENADA CAN PAZARI

Saldırı, maçın en heyecanlı anlarında gerçekleşti. Silahlı şahsın ateş açmasıyla büyük bir panik yaşanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. İlk belirlemelere göre 1 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, yaralanan 4 kişi ise hastanelere kaldırıldı. Güvenlik güçleri kısa sürede arenayı tahliye ederek kontrolü sağladı.

SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

ABD basınının emniyet kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, saldırıyı gerçekleştiren şahıs ekiplerce etkisiz hale getirildi. Saldırının neden düzenlendiğine ve okullarla bir bağlantısı olup olmadığına dair geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Buz pisti çevresinde güvenlik çemberi oluşturulurken, yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

