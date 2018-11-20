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ABD'de büyük çatlak!

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Rob Manning, Donald Trump'ın 'ahmaklar' dediği Pakistan için 'Güney Asya'da ABD'nin iyi bir müttefiki' açıklamasını yaptı.

20 Kasım 2018 Salı 15:30
ABD'de büyük çatlak!

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Rob Manning, "Pakistan, Güney Asya'da ABD'nin kritik bir müttefiki" dedi.

Pakistan medyasında yer alan habere göre, kameraların kapalı olduğu basın toplantısında açıklama yapan Manning, ABD Başkanı Donald Trump'ın Pakistan'ı eleştiren açıklamaları ve Pakistan Başbakanı İmran Han'ın cevabı üzerine yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Pakistan ve ABD'nin bölgede ortak çıkarları olduğunu kaydeden Manning, "Pakistan, Güney Asya'da ABD'nin kritik bir müttefiki. Afganistan'da barışçıl bir çözüm de dahil Güney Asya stratejisi için kritik ve hayati bir önem taşıyor." diye konuştu.

Manning, Trump'ın Pakistan'la ilgili eleştirileri için ise "Ordular arası ilişkilerimizde bir değişiklik yok." ifadelerini kullandı.

ABD Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

İki ülke liderleri arasında yaşanan açıklamalarla yükselen tansiyonun ardından ABD'nin İslamabad Maslahatgüzarı Paul Jones, Pakistan Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Maslahatgüzar, Pakistan'a karşı yapılan asılsız ve yersiz iddialar karşısında protesto notası verilmek üzere bakanlığa çağrılmıştır. ABD Başkanının açıklamalarının oluşturduğu hayal kırıklığıyla Pakistan'a ilişkin yapılan bu tür temelsiz yorumların kabul edilemez olduğu iletilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Trump'ın Pakistan'ın Usame bin Ladin'i sakladığı yönündeki suçlamalarıyla ilgili olarak da açıklamada, "ABD maslahatgüzarına, Pakistan istihbaratının bin Ladin'in nerede bulunduğuna yönelik ilk kanıtları sağlayan istihbarat örgütü olduğu hatırlatıldı." ifadelerine yer verildi.

Pakistan'ın ABD'nin savaş içinde olduğu El Kaide örgütü nedeniyle en büyük bedeli ödeyen ülkelerden biri olduğu hatırlatılan açıklamaya şöyle devam edildi:

"ABD şunu unutmamalıdır ki üst düzey El Kaide yöneticileri Pakistan'ın yaptığı operasyonlarda öldü ya da ele geçirildi. Afganistan'da istikrarın sağlanması için ABD, Pakistan ve bölgesel aktörlerin birlikte çalıştığı dönemde yapılan bu talihsiz açıklama, bu hayati iş birliğini ciddi bir biçimde zayıflatabilir."

"Pakistan'a ödemeyi keseceğiz"

İki ülke liderleri arasında karşılıklı açıklamaların ilkini bir televizyon kanalında konuşan ve sosyal medyada paylaşımlarda bulunan Trump yapmıştı.

Trump, Fox News kanalında yaptığı söyleşide, "Usame bin Ladin'in Pakistan'da askeri akademinin hemen yanında yaşadığını herkes biliyordu. Pakistan'ı destekliyoruz, onlara yılda 1,3 milyar dolar veriyoruz ancak yardımı sona erdireceğiz çünkü onlar bizim için hiçbir şey yapmıyorlar." demişti.

Donald Trump, Twitter'da yaptığı açıklamada da "Pakistan'a artık milyarlarca dolar ödeme yapmayacağız çünkü paramızı alıp bizim için hiçbir şey yapmıyorlar. Elbette ki Usame bin Ladin'i çok daha önce yakalamamız gerekirdi. Dünya Ticaret Merkezi saldırısı öncesinde bu konudan kitabımda bahsettim. (Bill) Clinton şansını kaçırdı. Pakistan'a milyarlarca dolar ödeme yaptık, bize (bin Ladin'in) orada yaşadığını bile söylemediler. Ahmaklar." ifadesini kullanan Trump'a cevap yine Twitter üzerinden Han tarafından verilmişti.

"Onlara yardım ettik"

Han açıklamasında, "Hiçbir Pakistanlı 11 Eylül'de yer almamasına rağmen ABD'nin terörle yürüttüğü savaşta onlara yardım ettik. 75 bin can kaybının yanında 123 milyar doların üzerinde maddi kaybımız var. ABD'nin yardımı ise 20 milyar dolar gibi önemsiz bir miktardı. ABD, Pakistan'ı kendi hatalarını örtmek için günah keçisi ilan etmek yerine madem 14 bin NATO askeri ve 250 bin Afgan askeri ile yapılan terörle mücadeleye 1 trilyon dolar harcadı, Taliban şu an neden eskisinden daha güçlü onu açıklasın." ifadelerini kullanmıştı.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 15:30
  1. Ordu
  2. ABD
  3. Pakistan

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