ABD'de bu ilk kez oldu!

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) beklenmedik bir gelişme oldu.

ABD'de bu ilk defa gerçekleşti

Ülkede ilk defa işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 19 Eylül ile biten haftada beklenmedik bir şekilde artarak 870 bine çıktı.

Çalışma Bakanlığı duyurdu

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşına yapılan başvurularla ilgili bilgileri paylaştı.

Buna göre, Amerika'da ilk kez işsizlik maaşı isteğinde bulunanların sayısı, 19 Eylül ile biten haftada önceki haftaya nazaran 4 bin kişi yükselerek 870 bine çıktı.

Beklenilen olmadı

Piyasa beklentilerinin tersine artış gösteren verinin, bu dönemde 840 bin seviyesinde gerçekleşmesi düşünülüyordu.

İşsizlik maaşına yapılan başvuruların sayısı ile ilgili önceki haftanın verisi ise 860 binden 866 bine revize edildi.

Geçtiğimiz hafta itibariyle 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya nazaran 35 bin 250 kişi azalarak 878 bin 250'ye düştü.

Diğer yandan, devam eden işsizlik başvuruları, 12 Eylül ile biten haftada bir önceki haftaya göre 167 bin düşerek 12 milyon 580 bine indi.

Hükümet fonlarının azalması da etkili oldu

Analistler, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinden olumsuz etkilenen ekonomideki toparlanmanın hükümet fonlarının azalması ile beraber hız kestiğini söyledi.