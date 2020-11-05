ABD’de böyle ayin görmedi! Ruhani danışman kendinden geçti
Dünya ABD seçimlerine odaklanırken ilginç görüntüler gelmeye başladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın ruhani danışmanı, ABD Başkanı'nın yeniden seçilmesi için ayin düzenledi.
Donald Trump'ın ruhani danışmanı Paula White-Cain, ABD Başkanı’nın yeniden seçilme çabalarını desteklemek için Tanrı'ya yalvaran bir ayine liderlik etti.
"Şeytani konfederasyonları" hedef aldı
Paula White-Cain, duasında özellikle, "Trump'tan seçimi çalmaya çalışan şeytani konfederasyonları" hedef aldı. Dinsel törenden görüntüler sosyal medyada geniş çapta yayıldı.
Evanjelist isim, Beyaz Saray'ın İnanç ve Fırsat Girişimi'nin başına getirilmişti. Bu, bu durumun Kilise ile devletin ayrılığına aykırı olduğunu savunanların tepkisiyle karşılanmıştı.