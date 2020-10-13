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Aktüel ABD'de Blue Origin firması Ay'a iniş için deneme uçuşu gerçekleştirdi
Aktüel

ABD'de Blue Origin firması Ay'a iniş için deneme uçuşu gerçekleştirdi

Yeniakit Publisher
2020-10-13 20:05:17 -
ABD'de Blue Origin firması Ay'a iniş için deneme uçuşu gerçekleştirdi

NEW YORK (AA) - ABD'de, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un ''Blue Origin'' isimli şirketi, "Artemis" adlı Ay'a iniş projesi kapsamında geliştirdiği uzay aracının 13'üncü deneme uçuşunu gerçekleştirdi.

ABD'nin Teksas eyaletinde test uçuşu gerçekleştirilen ''New Shepard'' isimli araç, 106 kilometre yüksekliğe ulaştı. Bu yükseklikte sadece 10 dakika kalabilen kapsül, paraşüt ile Teksas'ta bulunan bir çöle iniş yaptı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Artemis Ay'a iniş programı kapsamında gerçekleşen test uçuşunda, Teksas merkezli Southwest Araştırma Enstitüsünce, manyetik bir asteroit örnekleme deneyi ve bir mini roket yakma testi gerçekleştirildiği açıklandı.

Ayrıca ABD ve Kanada'daki okul çocuklarına dağıtılacak 1,2 milyon domates tohumu ve çocuklar tarafından çizilen uzay temalı on binlerce kartpostalın da bilimsel bir deneyin parçası olarak test uçuşu esnasında kapsülde taşındığı belirtildi.

NASA Yöneticisi Jim Bridenstine, test uçuşu sonrası Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda uçuş için tebriklerini ifade ederek NASA'nın, ''belirtilen konumlarda tam olarak Ay'a inme kabiliyetine ihtiyacı olduğu'' konusunu vurguladı.

Teknik sorunlar nedeniyle son uçuşu üç hafta erteleyen Blue Origin, 2015 yılından bu yana 13. New Shepard uçuşunu gerçekleştirmiş oldu.

Beyaz Saray'ın belirttiği son tarih olan 2024 yılı sonuna kadar Ay'a astronotlu iniş gerçekleştirebilmek için Blue Origin dışında, SpaceX ve Dynetix firmaları da çalışmalarını sürdürüyor.


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