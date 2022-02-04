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Dünya ABD'de bir papaz Harry Potter kitaplarını yaktırdı
Dünya

ABD'de bir papaz Harry Potter kitaplarını yaktırdı

ABD'nin Tennessee eyaletinde bir papaz, büyü ve cadılıkla ilgili olduğunu söylediği Harry Potter ve Twilight (Alacakaranlık) serileri kitaplarını yaktırdı.

Yeniakit Publisher
2022-02-04 21:42:00 -
ABD'de bir papaz Harry Potter kitaplarını yaktırdı

ABD'nin Tennessee eyaletinde bir papaz, büyü ve cadılıkla ilgili olduğunu söylediği Harry Potter ve Twilight (Alacakaranlık) serileri kitaplarını yaktırdı.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, muhafazakar papaz Greg Locke, takipçilerini Harry Potter ve Twilight kitaplarını yakmaya teşvik etti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, kilise cemaati, akşam saatlerinde yakılan bir ateşin etrafında toplanarak beraberinde getirdikleri Harry Potter ve Twilight kitapları ile tişörtlerini yaktı.

Papaz Locke, dini hak ve özgürlükleri ile inanç sistemlerine tehdit oluşturduğunu düşündükleri kült materyallerini yakma hakları olduğunu söyledi.

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