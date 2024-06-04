ABD'de bir lobi, Türkiye'ye karşı sürekli bunu ısıtıyor! Avucunuzu yalarsınız, avucunuzu

Star yazarı M. Yalçın Yılmaz, Suriye'nin kuzeyinde yapılması planlanan yerel seçimleri ele aldı. ABD'nin seçimlerin ertelenmesini istemesi ve bölgedeki istikrarsızlığa dikkat çeken Yılmaz, Türkiye'nin bu duruma müsaade etmeyeceğini belirtti. Suriye'deki terör yapılarının ABD tarafından desteklendiğini ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Suriye'nin kuzeyinde bir yerel seçim hevesi vardı. ABD, Türkiye'nin bu konudaki hassasiyetini dikkate alarak seçimlerin ertelenmesini istedi. ABD Dışişleri Bakanlığından gelen açıklamada "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararının öngördüğü gibi Suriye'de düzenlenecek her seçim özgür, şeffaf, kapsayıcı ve adil olmalı. Biz Kuzeydoğu Suriye'de bu tür bir seçimin düzenlenmesi için uygun şartların olmadığını düşünüyoruz" ifadesi yer aldı.

Güya 7 kantonda 46 şehir ve 105 beldede yapılacak yerel seçim bölgeyi daha çok istikrarsızlaştıracak ve kaosa sürükleyecekti. Suriye'nin kuzeyinde olup bitenler Batı'dan görüldüğü gibi değil. Sahada bir çok mesele var. Her şeyden önce Ankara'nın bölgede müsaade etmeyeceği bu plan ABD'de bir lobi tarafından sürekli ısıtılıyor.

Suriye'de yaşanan iç savaş ve istikrarsızlık ortamında kurgulanan sözde seçimlere irili ufaklı 30 parti 3 ittifakla girmeyi yapıyordu. PYD, Süryani Partisi, Asuri Partisi, Kadın hareketi, Demokratik Yeşiller, K. Çağdaşlık Hareketi, K. Kardeşlik Partisi, K. Demokrat Sol Partisi, Ulusal Demokratik İttifak Partisi, Demokratik Birlik Partisi gibi partiler yakın gelecekte birbirleriyle kavga edecek lokal gruplar.

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Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) ise seçimleri boykot edeceğini duyurdu.

ENKS çatısı altında yer alan Suriye Kürdistan Demokrat Partisi Sekreteri Muhammed İsmail, "Bu tek parti seçimleri. Biz bu seçimlere katılmıyoruz ve bize göre meşru da değildir. Bir parti kendi başına silahlı güçleriyle seçim yapıyor. Bu seçimlerin milletimizin içerisindeki durumla hiçbir ilgisi yoktur. Ve milletimize zarar veriyor. Milletimizin meselesi bir partinin seçimi değil" ifadelerini kullanmıştı.

ABD'den gelen seçimlerin ertelenmesi Suriye'deki projeyi ortadan kaldırmıyor. Türkiye'de yükselen ABD karşıtlığının Ankara'da daha da güçleneceğini bilen Amerikalılar şimdilik geri adım atıyor ancak hiç gerçekleşemeyecek bu projeyi bir koz olarak kullanmaya devam edecekler.

Öcalan'ın avukatlığını yapan eski İHD Başkanı Ahmet Zeki Okçuoğlu şimdilerde müvekkiline de karşı çıkıyor ve asıl projeyi ifşa ediyor. Berlin'de yaşayan Avukat Okçuoğlu uzun zamandır Utopia Tv ve Xani Tv kanallarına verdiği demeçlerde işin esasını söylüyor: "Kürtlerin devletini Amerika kuracaktır, bu devleti başka türlü kuramayız. Dünya sisteminin kurucuları ve sahipleri Batı'dır. Kürtler bir statüye sahip olacaklarsa onların sayesinde olacaktır. Batı dünyasıyla hiçbir güç aşık atacak güce sahiptir. Bizim müttefiklerimiz Batılılardır. Batılılar kendi menfaatleri açısından bir Kürdistan kurmak istiyorlar. Bu devleti kurmak zorundalar."

Bölge halkının geleceğine dair planlar yapan ve Batı başkentlerinde yaşayan bu aydın tipolojisinin halkın kaderini süper güçlere havale etmeleri hiç de akla yatmıyor. Gazze'de yaşanan insanlık dışı muameleyi destekleyen Okçuoğlu bu savaşta İsrail'i destekliyor. Canlı yayında kullandığı ifadelerle Filistin halkını aşağılayan ve İsrail karşısında hakir gören Okçuoğlu: "Tarihte Filistinli diye bir şey yoktur. Orası İsraillilerin topraklarıdır. Orası dünyanın en gelişmiş demokratik haklara sahip ülkesidir. Bütün dinlere açık bir devlettir. Bizim geleceğimiz İsrail'le işbirliğinden geçiyor..." ifadelerini kullanıyor."