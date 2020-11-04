ABD'de bir kadından Trump'a şoke eden hareket
ABD'de başkanlık seçimleri sürerken Beyaz Saray'a dönen Donald Trump'ın aracına yaklaşan bir kadın kendisine orta parmağını gösterdi.
ABD'deki başkanlık seçimlerinde adaylar, son gün de kampanyalarını sürdürürken, Başkan Donald Trump, Beyaz Saray'a dönerken tatsız bir protestoya maruz kaldı.
Orta parmağını gösterdi
Arlington yolu üzerinde, Rosslyn'deki kampanya merkezinde yaptıkları mola sonrasında konvoyu ile Beyaz Saray'a dönen Başkan Trump'ın aracına yaklaşan bir kadın, orta parmağını gösterdi.