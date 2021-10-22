ABD'de bilanço ağırlaşıyor! Son 24 saatte...

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 81 bin 947 artışla 45 milyon 302 bin 4 oldu.

Virüs nedeniyle ülke genelinde can kaybı sayısı 733 bin 226'ya ulaştı.

California, 4 milyon 842 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 4 milyon 202 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 664 binden fazla vakayla Florida izledi. 71 bini aşkın can kaybıyla da ilk sırada California yer alırken ölü sayısı Texas'ta 69 bini, Florida'da 58 bini geçti.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 79,2'sine en az bir doz, yüzde 68,7'sine iki doz, yüzde 6,5'ine ise üç doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 219,6 milyondan fazla kişiye ilk doz, 189,9 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 11,6 milyondan fazla kişiye de üçüncü doz aşı yapıldı.