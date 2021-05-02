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Dünya ABD'de başörtüsü kararı
Dünya

ABD'de başörtüsü kararı

ABD’nin en küçük eyaletlerinden biri olan New Jersey'ye bağlı Newark şehrinde Müslüman kadın polislerin başörtüsüyle görev yapabilecekleri açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-02 01:03:00 -
ABD'de başörtüsü kararı

Newark Halk Güvenlik Direktörü Brian O’Hara, basın toplantısında, inançlara değer verdiklerini belirterek, "Bu karar, insanların inançlarına saygı duyduğumuzu görsel olarak göstermemize yardımcı olacak." dedi.

Toplantıda, Mayor Ras Baraka da Newark Polis Departmanının ülkede Müslümanların ve Sihlerin inançları gereği sakal bırakmasına izin veren ilk yer olduklarını hatırlattı.

Şehirde başörtüyle görev yapılmasına izin verilmesi kararında bir Müslüman kadın polisin yaptığı talebin etkili olduğu kaydedildi.

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