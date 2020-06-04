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Aktüel

ABD'de Avustralyalı gazetecilere saldırılmasıyla bağlantılı iki polis memuru idari izne çıkarıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-04 15:04:53 -
ABD'de Avustralyalı gazetecilere saldırılmasıyla bağlantılı iki polis memuru idari izne çıkarıldı

ANKARA (AA) - ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölmesinin ardından ülkede düzenlenen gösterileri izleyen Avustralyalı gazetecilere polisin saldırmasıyla bağlantılı olarak iki memurun idari izne çıkarıldığı bildirildi.

ABD Park Polisi amiri Gregory T. Monahan, Twitter hesabında, pazartesi gecesi Washington'da düzenlenen gösterilerde iki Avustralyalı gazetecinin polisin saldırısına uğramasıyla ilgili soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.

Monahan, olayla ilgili olarak iki polis memurunun idari izne çıkarıldığını kaydetti.

Channel 7 kanalı kameramanı Tim Myers ve muhabiri Amanda Brace, kolluk kuvvetlerinin Beyaz Saray yakınındaki bölgeden göstericileri çıkardığı sırada saldırıya uğramış, saldırı anı kameralara yansımıştı.

Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, hükümetin, ABD polisinin Avustralyalı gazetecilere saldırmasını "çok ciddi bir mesele" olarak ele aldığını söylerken, Avustralya Başbakanı Scott Morrison'un Washington'daki büyükelçilikten olayla ilgili soruşturma yürütmesini istediği bildirilmişti.


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