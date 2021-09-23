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Dünya ABD'de askeri üsse saldırı: Yaralılar var!
Dünya

ABD'de askeri üsse saldırı: Yaralılar var!

ABD’nin Maryland eyaletinde bulunan Fort George G. Meade Askeri Üssü’ne silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-23 19:43:00 -
ABD'de askeri üsse saldırı: Yaralılar var!

ABD’nin Maryland eyaletinde bulunan Fort George G. Meade Askeri Üssü’ndeki silahlı saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

ABD’nin Maryland eyaletinde yer alan yüksek güvenlikli Fort George G. Meade Askeri Üssü’nde silahlı saldırı olduğu bildirildi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Saldırıda 5 kişi yaralandı

Askeri üssün acil durum operasyon merkezi yöneticisi Jeffrey McClendo yaptığı açıklamada, saldırının yerel saatle 09.46’da yaşandığını ve 5 kişinin yaralandığını ifade ederek, saldırganın yakalandığını aktardı. McClendo, yaralıların sağlık durumu hakkında ise bilgi paylaşmadı.

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