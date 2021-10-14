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Dünya ABD'de aşırı doz uyuşturucudan ölümler rekor kırdı
Dünya

ABD'de aşırı doz uyuşturucudan ölümler rekor kırdı

ABD'de aşırı doz uyuşturucudan ölümlerin son 12 ay içinde 96 bini geçerek yeni rekor kırdığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-14 07:44:00 -
ABD'de aşırı doz uyuşturucudan ölümler rekor kırdı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin (CDC) raporu, ülkede aşırı doz uyuşturucudan ölümlerin 2020'nin martından bu yılın aynı ayına kadar yüzde 29,6 arttığını ortaya koydu.

Raporda bu süreçte 96 bin 779 kişinin aşırı doz uyuşturucuya bağlı olarak hayatını kaybettiği bildirildi.

Ayrıca aşırı doz uyuşturucuya bağlı ölümlerde bir yıl içinde en yüksek artışın yüzde 85 ile Vermont eyaletinde görüldüğü belirtildi.

Aşırı dozdan ölümlerin en çok opioidler ve sentetik opioidler nedeniyle gerçekleştiği, en az ölümünse metadon kullananlarda görüldüğü açıklandı.

CDC, 2020'de 93 binden fazla kişinin aşırı doz uyuşturucu nedeniyle öldüğünü açıklamıştı.

 

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