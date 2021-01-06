  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'de anarşi hakim! Konge binasında Trump taraftarları vuruldu
Dünya

ABD'de anarşi hakim! Konge binasında Trump taraftarları vuruldu

ABD'den kritik haberler gelmeye devam ediyor. Konger binasına giren ABD Başkanı Donald Trump taraftarı 3 kişi polis tarafından vuruldu. Bir kadının ağır yaralı olduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-06 23:56:00 -

ABD Başkanı Donald Trump, "Amerika'yı Kurtar" adlı mitingi sonrası Trump destekçileri yeni seçilen ABD Başkanı Joe Biden'ı onaylayacak olan kongre binasına yürüdü. Güvenlik güçlerini aşan göstericiler Kongre binasına girdi. Trump yanlıları Demokrat Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Polece'nin odasına bile girdi. Polis ve göstericiler arasında yaşanan arbedede 3 kişi polis tarafından vuruldu. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu açıklandı.

Medyaya yansıyan görüntülerde kongre binasından çıkarılan kadına sağlık görevlilerin kalp masajı uyguladığı görüldü.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Katar ile anlaşan BAE’den o soruya cevap! ‘Doha’daki Türk üssü…’
Dünya

Katar ile anlaşan BAE’den o soruya cevap! ‘Doha’daki Türk üssü…’

Katar'a daha önce dayatılan "Al Jazeera kanalı ve Doha'daki Türk üssünün kapatılması" gibi 13 maddelik listeden vazgeçtiniz mi? sorusuna Bir..
Uzman isim paylaştı: Yemen'de başarısız oldular! Türkiye karşıtı cephede yer almak için savaş uçakları gönderiyorlar
Dünya

Uzman isim paylaştı: Yemen'de başarısız oldular! Türkiye karşıtı cephede yer almak için savaş uçakları gönderiyorlar

Ortadoğu Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal ve Siyaset Bilimci Prof. Dr. Barış Doster, Suudi Arabistan'ın Doğu Akdeniz'e sa..
Koç SEK'i elden çıkarttı
Ekonomi

Koç SEK'i elden çıkarttı

Koç Holding'e ait TAT Gıda, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada SEK Süt'ün Çallı Gıda'ya 240 milyon TL'ye sattığını bild..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay