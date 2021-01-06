ABD'de anarşi hakim! Konge binasında Trump taraftarları vuruldu
ABD'den kritik haberler gelmeye devam ediyor. Konger binasına giren ABD Başkanı Donald Trump taraftarı 3 kişi polis tarafından vuruldu. Bir kadının ağır yaralı olduğu bildirildi.
ABD Başkanı Donald Trump, "Amerika'yı Kurtar" adlı mitingi sonrası Trump destekçileri yeni seçilen ABD Başkanı Joe Biden'ı onaylayacak olan kongre binasına yürüdü. Güvenlik güçlerini aşan göstericiler Kongre binasına girdi. Trump yanlıları Demokrat Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Polece'nin odasına bile girdi. Polis ve göstericiler arasında yaşanan arbedede 3 kişi polis tarafından vuruldu. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu açıklandı.
Medyaya yansıyan görüntülerde kongre binasından çıkarılan kadına sağlık görevlilerin kalp masajı uyguladığı görüldü.