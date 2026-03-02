ABD’de alkollü mekana saldırı! Ölü ve yaralılar var

  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinin Austin kentindeki bir bara düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Etkisiz hale getirilen şüphelinin üzerinde İran bayrağı desenli bir kıyafet bulunduğunu belirten yetkililer, terör saldırısı şüphesi ile soruşturma başlatıldığını duyurdu.

ABD’nin Teksas eyaletinde bulunan bir bara silahlı saldırı düzenlendi. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre; olay Pazar gününün ilk saatlerinde Austin kentinde meydana geldi. Senegal asıllı 53 yaşındaki Ndiaga Diagne isimli şahıs, cipiyle bir barın etrafında birkaç kez turladıktan sonra aracının camından barın önünde ve verandasında bulunan kalabalığın üzerine ateş açtı. Daha sonra aracını park eden saldırgan, çevreye kurşun yağdırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi.

Terör saldırısı şüphesiyle soruşturma başlatıldı

Saldırıda şüpheli dışında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 3’ü ağır 14 kişinin yaralandığını açıklayan yetkililer, etkisiz hale getirilen saldırganın İran bayrağı desenli bir kıyafet giydiğini ifade etti. FBI San Antonio ofisi yetkilisi Alex Doran, saldırganın üzerinde ve aracında bulunan kanıtlar doğrultusunda olayın muhtemel bir terör saldırısı olarak soruşturulduğunu belirtti. Doran, kesin bir yargıya varmak için henüz erken olduğunu kaydetti. FBI, saldırganın Teksas’ın Pflugerville şehrindeki evinde arama başlattı.

 

Saldırganın 2013 yılında ABD vatandaşı olduğu tespit edildi

ABD İç Güvenlik Bakanlığı ise, saldırganın 2000 yılında B-2 turist vizesiyle ABD'ye giriş yaptığının ve 6 yıl sonra bir ABD vatandaşıyla evlenerek yasal daimi ikamet izni aldığının belirlendiğini açıkladı. Diagne'nin 2013 yılında ABD vatandaşı olduğu belirtildi.

