  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD’de akılalmaz olay! Kalkış sırasında uçağın lastiği patladı
Dünya

ABD’de akılalmaz olay! Kalkış sırasında uçağın lastiği patladı

Yeniakit Publisher
2024-07-12 12:42:07 - 2024-07-12 12:42:06

ABD'nin Florida eyaletinde bir yolcu uçağının kalkış sırasında lastiği patladı. Uçaktaki yolcular tahliye edildi.

ABD'nin Florida eyaletindeki Tampa Uluslararası Havalimanı'nda, Boeing 737-800 tipi 174 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu Amerikan Havayolları’na ait bir uçağın kalkış sırasında lastiği patladı. Lastiğin patlamasının ardından uçak durdurulurken, olay yerine gelen acil durum ekibi yanan tekerleği söndürdü.

Havalimanı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, tüm yolcu ve mürettebatın uçaktan güvenli bir şekilde tahliye edildiği, otobüslerle terminale götürüldüğü belirtildi. Çarşamba günü meydana gelen olayda yaralanan olmazken, Phoenix’e giden yolcular için farklı bir uçuş düzenlendi.

ABD Federal Havacılık Dairesi olayla ilgili soruşturma başlattı.

Abdulkadir Selvi'den Özgür Özel'e zor soru! Resmen apışıp kalacak
Abdulkadir Selvi'den Özgür Özel'e zor soru! Resmen apışıp kalacak

Medya

Abdulkadir Selvi'den Özgür Özel'e zor soru! Resmen apışıp kalacak
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İngiltere ve ABD'de BlackRock rüzgarının aynı anda esmesi taşları yerinden oynatır! Bakalım şimdi ne olacak
İngiltere ve ABD'de BlackRock rüzgarının aynı anda esmesi taşları yerinden oynatır! Bakalım şimdi ne olacak

Medya

İngiltere ve ABD'de BlackRock rüzgarının aynı anda esmesi taşları yerinden oynatır! Bakalım şimdi ne olacak

Proje 2025: ABD ikiye mi bölünüyor?
Proje 2025: ABD ikiye mi bölünüyor?

Dünya

Proje 2025: ABD ikiye mi bölünüyor?

'ABD, Gürcistan’da rejimi değiştirmeye çalışacak!'
'ABD, Gürcistan’da rejimi değiştirmeye çalışacak!'

Dünya

'ABD, Gürcistan’da rejimi değiştirmeye çalışacak!'

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23