ABD’de 60 sene sonra bir kadın idam edilecek

Daha önce 8 Aralık günü idam cezası uygulanması beklenen Lisa Montgomery isimli mahkumun cezası ertelenmişti. Temyiz mahkemesi durum ile ilgili kararı yeniden görüşerek 52 yaşındaki Lisa Montgomery’in idam cezasının uygulanmasına hükmetti. 2004 yılında işlediği korkunç cinayet sebebiyle idam edilecek olan Montgomery, Bobbie Jo Stinnett adlı 23 yaşındaki hamile bir kadını boğarak öldürmüş, sonrasında karnını yararak doğmamış bebeğini çalmaya çalışmıştı. Montgomery’nin avukatı VerGow, kararın yeniden gözden geçirilmesi için bir dilekçe vereceğini söyledi.



Montgomery’nin idamı, 12 Ocak tarihinde Indiana’daki Terre Haute’de zehirli iğneyle gerçekleşecek. Bu idamla ABD’de 60 yıl sonra ilk kez bir kadının infazı gerçekleşmiş olacak.