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Dünya

ABD’de 5 yaşındaki çocuğun ölümü dünyayı tedirgin etti: Bu ilk olabilir

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamını yitiren beş yaşındaki çocuğun hastalığı ile ilgili şoke eden gerçek ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 01:40:00 -
ABD’de 5 yaşındaki çocuğun ölümü dünyayı tedirgin etti: Bu ilk olabilir

ABD'nin New York eyaletinde hayatını kaybeden beş yaşındaki bir çocuğun, bazı ülkelerde ortaya çıkan ve koronavirüs ile bağlantılı olduğu düşünülen yeni hastalıktan ölen ilk vaka olduğu iddia edildi.

Bu yeni hastalıkta ağır Covid-19’un yanı sıra toksik şok sendromu ve atipik Kawasaki Hastalığı belirtilerinin de görüldüğü ifade edildi.

Kawasaki hastalığında, orta büyüklükteki damarlarda inflamasyonun geliştiği ve bu durumun da damarların şişmesine neden olduğu belirtildi.

New York Valisi Andrew Cuomo, Cuma günü yaptığı açıklamada, beş yaşındaki çocuğun ölümünün sağlık bakanlığınca araştırıldığını söyledi.

Eyalette 73 çocuğun enfekte olduğunu ve olayın ciddiye alınması gerektiğini belirten Cuomo, “Nadir de olsa Covid bulaşmış bazı çocuklarda Kawasaki hastalığı veya toksik şok sendromuna benzer semptomlara rastlıyoruz” dedi.

Kawasaki hastalığı nedir? Kawasaki hastalığı belirtileri nelerdir? Kawasaki hastalığı ile koronavirüs arasındaki bağlantı nedir?
Kawasaki hastalığı nedir? Kawasaki hastalığı belirtileri nelerdir? Kawasaki hastalığı ile koronavirüs arasındaki bağlantı nedir?

Sağlık

Kawasaki hastalığı nedir? Kawasaki hastalığı belirtileri nelerdir? Kawasaki hastalığı ile koronavirüs arasındaki bağlantı nedir?

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