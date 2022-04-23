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Dünya ABD'de 4 kişiyi yaralayan silahlı saldırgan evinde ölü bulundu
Dünya

ABD'de 4 kişiyi yaralayan silahlı saldırgan evinde ölü bulundu

ABD'nin başkenti Washington'da District of Columbia Üniversitesi yakınlarında dün gerçekleşen ve 4 kişinin yaralandığı saldırının zanlısının ölü bulunduğu açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-23 19:09:00 -
ABD'de 4 kişiyi yaralayan silahlı saldırgan evinde ölü bulundu

ABD'nin başkenti Washington'da District of Columbia Üniversitesi (DCU) yakınlarında dün gerçekleşen ve 4 kişinin yaralandığı saldırının zanlısının ölü bulunduğu açıklandı.

DC Polis Şefi Robert Contee, düzenlediği basın toplantısında, 4 kişinin yaralandığı saldırının zanlısının, polisin kapısına dayandığı sırada canına kıymış olabileceğini söyledi.

Washington DC Polis Departmanının Twitter hesabından yapılan açıklamada, DCU kampüsü yakınlarında silahlı saldırı düzenlendiği ve 4 kişinin yaralandığı kaydedilmişti.

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